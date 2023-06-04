常拍攝「追焦照」的攝影師日前在網路上號召車友，3日晚間在基隆市集合舉辦「城市繞圈賽」，並以「紫爆基隆」為訴求。警方獲報後，3日晚間出動十餘名警力到場盤查並進行交通疏導，主辦人後續宣布已妨礙交通，宣布活動取消。

基隆市警方表示，3日接獲通報，有民眾打算在基隆港西三碼頭集結，將在市區道路舉辦「城市繞圈賽」。晚間約8時許，便陸續有車輛到場，活動現場聚集了200餘輛各式車型。

基隆市3日晚間湧入大批車輛，警方如臨大敵，出動大批警力疏導交通，並錄影蒐證，擔心有不良分子混入滋事。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

由於先前基隆市區假日期間發生大塞車，基隆市警察局局長張樹德在得知後，擔心假日晚間有大批車輛湧入基隆市區，可能會市區交通壅塞，並擔心有滋事份子混入，便親自坐鎮指揮，指示啟動交通快打。

包括基隆市警局第四分局、刑警大隊、交通隊等單位，出動了十餘名員警到場，一方面進行交通疏導，一方面也在港西的停車場出入口設攔檢點，並錄影蒐證。

基隆市3日晚間湧入大批車輛，警方如臨大敵，出動大批警力疏導交通，並錄影蒐證，擔心有不良分子混入滋事。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

警方也與活動發起人李姓及呂姓男子溝通，表示由於假日遊客較多，車輛大舉湧入已造成市區交通壅塞，主辦人也同意在社群網路上發文表示，因為影響到了交通，宣布取消活動。現場的車輛也在晚間11時許陸續散去。