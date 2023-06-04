由花蓮在地媒體組成的善心團體，11年前開始便會將來自各界的愛心傳遞到縣內每個角落，日前更將總重達近1000公斤的白米，捐贈給花蓮縣政府教育處，並委託將物資分送給偏鄉弱勢孩童，讓他們在暑假期間也能享用香噴噴的白飯。

花蓮一群在地媒體2012年組成小小愛心會，定期捐贈白米等物資協助近貧戶，眼見暑假將至，擔心縣內許多偏鄉孩童期間可能沒有營養午餐可享用，便決定捐贈320包3公斤裝的白米，日前轉交給教育處代理處長翁書敏，委由教育處全權轉發事宜。

翁書敏感謝小小愛心會以善心關愛孩子，她說，縣長徐榛蔚重視全縣整體的教育政策，也非常照顧弱勢孩子，包含學校的營養午餐、平安保險等，且學生在學校使用電腦等相關雜費也都是由縣府負責，目的就是希望能減輕學生家長的負擔。

她說，此次小小愛心會贈送的米，是大大的愛心，也是無限幸福的米，一定會讓孩子知道，不要忘記社會的愛，並鼓勵他們往後如果有能力，務必要讓善心持續在花蓮流動。

小小愛心會組成透過每次捐贈陸續增加各行各業的成員，包括此次合作贈送百米的的東興米行老闆張裕銘，該會認為，施比受更有福，成員將以實際行動，每人每月捐500元，讓近貧與有需要的孩子，把新鮮現碾的花蓮良質好米帶回家，讓自己與家人在暑假能吃到香噴噴的白米飯。