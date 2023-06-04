根據規定，台北市民不得在消防栓周邊5公尺臨時停車，市議員林杏兒表示，一般民眾難以發現路線設有「地下式消防栓」，加上周邊未畫紅線，使民眾容易誤停被開單，尤其市內高達2018處周邊應畫卻未畫紅線，要求市府檢討，改善局處橫向溝通機制。台北市長蔣萬安表示將全面檢討設置通報流程，避免民眾誤停遭開罰。

根據道路交通安全規則，消防栓周邊5公尺內不得臨時停車，否則可開罰新台幣600至1200元罰鍰。但林杏兒指出，各局處對此規定有不同見解，像是消防局認為消防栓距離路緣2.5公尺以下禁停；交通局交通管制工程處卻稱無論有無畫紅線皆不得停車；警察局則認定在消防栓前停車可依法開罰，實在令人疑惑，民眾停車到底該看紅線還是消防栓？

林也指出，地上孔蓋種類太多，民眾不知道路面設有地下式消防栓孔蓋，且未畫紅線，民眾容易誤停，近期她就接獲陳情，民眾在非紅線區停車，因不曉得附近有地下式消防栓被開罰。

她索資發現，台北市計有2018處消防栓周邊應畫卻未畫紅線，其中士林、北投有1024處，占50.7％，代表不少士林、北投民眾因誤停被開罰。

林杏兒表示，依照權責分工，自來水事業處設置消防栓後通報消防局建檔，再由交工處繪紅線，實際上，北水處與消防局未提供完整地下式消防栓資料給交工處，質疑各局處橫向聯繫失靈，致北市尚有2000多處未畫紅線。

她要求市府統一開罰標準，也讓民眾清楚知悉消防栓附近不得停車，並加強各局處聯繫盡快補畫紅線，如有地方難以畫線，臨停執法應從寬處理。

蔣萬安回應，未來將全面檢討消防栓建置通報流程，讓北水處建完消防栓後，也通報交工處，也會想辦法避免民眾誤停被開罰。

北水處表示，消防栓設置好後原應回報消防局，未來會改進，同步報給交工處知悉。

台北市警察局長張榮興則表示，員警主要根據紅線開立違停單，如無紅線，基本上不應開罰，要有更彈性執法標準，為了讓市民有標準遵守規定，消防栓周邊應儘速補繪紅線。