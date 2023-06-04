女星Albee（范乙霏）曾參加選秀節目《我愛黑澀會》，憑藉甜美外型及火辣身材，加上自然不做作的個性，時常受邀到綜藝節目擔任嘉賓分享生活經歷，近日她在節目上坦言，曾與男友在廚房流理台上「辦事」更害羞解釋道「因為那一天就是不知道為什麼……突然間興致就來了」。

Albee最近在節目《我就問你正常嗎》擔任來賓時，被問及為了追求新鮮感「變換哪種花招最刺激」，Albee透露，自己並非要出門或換個環境才會有新鮮感，除了要看環境氛圍是否符合外，有時外面的環境反而會讓她感到不安，所以「在家裡有一些場域是平常不會在那邊做這件事的地方，會讓人有興奮感」。

接著，Albee坦言，有次家裡剛好沒什麼人，也是不知為何突然有了興致，於是就與當時的男友直接在廚房流理台上「辦事」，她也以電影做比喻「很像那個電影《史密斯夫婦》，他們有一段也是整個家裡面到處……哇…很嗨」。

事實上，Albee過去經常分享過去感情經驗，也不避諱談論性愛議題，先前她在IG分享過一張有關「做愛是兩個人的事，戀愛也是。不是自己爽就好」的貼文，表示自己對此有不同看法，更在在限時動態寫下「天真」兩個字。