一名女網友日前發文抱怨，家族22人到澎湖旅遊，沒想到這私廚無菜單料理，一餐竟要價4萬1000元，而且還只是「煮熟原汁原味」端上桌，讓她氣炸直呼「各路親朋好友千千萬萬別倒霉找到這間！」。這話題引發軒然大波，不但餐廳老闆出面澄清，澎湖縣政府也緊急以公權力介入調查，就連當地水產業者也趁機搭便車行銷，間接揶揄了餐廳業者。

海產業者搭便車，間接揶揄這私廚食材太貴。（翻攝畫面）

孫姓女網友是在臉書社團「爆料公社」發文抱怨，指出一家老小共12名大人、10名小孩，到一家私廚用餐花了4萬1千元，卻踩地雷吃了一肚子氣。她說，雖然主食是螃蟹粥，但基本上是螺肉大餐吃整晚，菜色包括一隻要價5400元的澎湖砲管、澎湖白點珠龍5斤1萬8000、巧克力擺盤800元、清煮燙熟的「有機」蔬菜一盤800、當地水果900元等，店家甚至連酒水也捨不得給，拿出10顆椰子水招待，喝了4顆後就被趁亂收走，7杯調酒「比感冒藥水還難喝」，結帳時更是讓她傻眼。

雖然，餐廳老闆堅持自己使用真材實料價格公道，還強調現場料理有9成以上都是使用澎湖在地野生食材，採購的過程也有錄影給消費者看，並推說此事是因「價值觀落差」所產生的消費糾紛。

也有海產業者直接貼出活凍大砲管只要450～500元。（翻攝畫面）

不過，網友和其他海鮮業者顯然不買單。有網友就說「無菜單真的很多都把人當盤子，不敢去」，還有人直呼這是「盤式料理啊」，也有人說「我去澎湖那麼多次，真的第一次看過那麼誇張的事情捏！澎湖海鮮不可能那麼貴，那個小管價錢實在太誇張了啦！」

貼文投訴的孫姓民眾說這樣大砲管一隻要價5400。（翻攝畫面）

當地水產批發業者更是紛紛搭便車，拿來當廣告行銷，說自己的活凍澎湖大砲管不但不用5400，只要450～500元就能買到，旭蟹2隻也不用4800，狠很打了餐廳業者的臉。

澎湖縣政府表示，針對遊客在網路社群分享澎湖無菜單料理店家，持有澎湖保育類螺類，將由農漁局會同警察局環保小隊前往該店稽查是否屬實，另針對消費金額與一般普遍認知落差部分，縣府消保官也將前往調查是否有哄抬價格的坑殺行為。

澎縣府發言人陳鈺雲說，調查結果若有藉機哄抬或不合理情況，涉及違法一定從嚴速辦，還請業者一起維護澎湖的發展成果。