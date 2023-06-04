一名女網友表示，日前他們12名大人、10位小孩，共22人到澎湖玩，原本要吃外燴，因主廚確診改請另一間無菜單料理，但所有食材都只是煮熟、肉硬到無法吞下去、調酒比感冒藥水還難喝，整桌菜「毫無技術可言」，竟要價4萬1000元，對此業者強調，食材都是在地新鮮食材，採購過程也有錄影回報，無奈說「做生意經常會遇到價值觀不同的人，已經習慣了。」

原PO昨（3）日於臉書社團《爆料公社》指出，本來訂好某餐廳的外燴，當天遇到主廚確診，由另一間餐廳遞補，改吃無菜單料理。但她說，這間餐廳毫無技術可言，只是把食物煮熟、切片擺盤，再灑上有機地瓜、玉米、胡蘿蔔片及保育類海螺。

原PO表示，業者上桌時還自豪說，「保育類海螺這是一輩子海釣都釣不到的」，稀有程度連自己都沒吃過，但當他們想拍照卻被趁亂收走，以保育類為理由不給拍照，就連酒水也是放在桌上給他們看過後就收回，招待的調酒比感冒藥水還難喝、肉硬到無法吞下去、小孩吃的海鮮粥沒半隻魚蝦。

原PO提供業者食材的進價，澎湖白點珠龍5斤1萬8000元、澎湖旭蟹2斤半4800元、澎湖砲管2斤半5400元、巧克力擺盤800元、清煮燙熟的有機蔬菜一盤800元、澎湖水果盤900元、澎湖健康豬3斤1500元等，她怒罵「所有食材的進價真的荒唐」，一桌吃下來要價4萬1000元。

原PO說，上桌後還要自行調味，跟業者反映，對方還一副理直氣壯的樣子，她說「這些錢就算了，希望你廚藝能有所精進、生意興隆。」

業者表示，當天一早就去採購，買食材的過程也有錄影回報，選用的都是澎湖在地食材，絕對沒有亂哄抬價格賣給遊客，且消費者在用餐過程中也沒有表示任何意見，吃完又嫌太貴，他直言「做生意經常會遇到價值觀不同的人，已經習慣了。」。