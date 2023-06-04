石門水庫日前受惠於瑪娃颱風過境所帶來的降雨量，水位逐步回升，北部地區水情轉為藍燈後，如今蓄水率睽違2個多月重回5成以上，截至4日下午3點，蓄水率回升至53.3％、蓄水量1.09億噸，水位則回升至232.16公尺，北區水資源局指出，接下來進入颱風汛期，預估北部地區至今年底可望解除旱象。

北水局副局長郭耀程指出，石門水庫集水區近日都有降雨情形，水庫入流量持續高於出流量，近期一波波的降雨，在日前瑪娃颱風過境為石門水庫帶進超過3000萬噸水量後，水位明顯回升，在時隔2個多月後，蓄水率重回到5成以上。

另外，新竹地區寶山加寶二水庫系統，蓄水量為3621.8萬噸，蓄水率則有99.2％，目前桃園、新竹地區都是穩定供水狀態，請民眾放心，根據氣象局預估未來3天有短時豪雨發生機率，5、6日局部山區有短時大雨至豪雨機率，接著進入颱風季，可望挹注水情舒緩旱象。