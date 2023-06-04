彭佳慧昨率同門歌手韋禮安、熊仔、張若凡、柏霖PoLin以及男團Ozone登上「2023 Hito流行音樂頒獎典禮」，各個獻出精彩表演，而GJ蔣卓嘉也為此次典禮擔任頒獎人。彭佳慧昨晚首次獻唱冠軍台語單曲〈一家伙仔〉，身經百戰的她不敢鬆懈，一度練到「舌頭快打結」，笑說：「太愛唱歌了，勇於接受任何挑戰！」熊仔則是從海外直奔回到台北，帶病上陣的他氣勢不減。

柏霖昨率8位現代舞舞者共演〈走火入魔〉，為此他重返舞蹈教室勤練，充滿戲劇張力和藝術感的演出形式，震撼全場！Ozone則將「One And Only」演唱會精華升級版搬上舞台，武術擔當文廷為了舞台效果，一口氣空翻了兩次，掀起高潮！由於這次是穿上時尚款靴子表演，其實腳在空翻落地時會疼痛，為了不讓腳受傷，他私下花了很多時間與心力練習，甚至還特地跑回母校請益苦練，相當認真。

今年入圍金曲獎3項大獎的彭佳慧，昨演出帶來3首組曲，包括客語歌曲〈歸來〉、台語歌曲〈一家伙仔〉以及華語歌曲〈大齡女子〉；其中第一次挑唱現場演唱台語歌〈一家伙仔〉，讓她坦言壓力大，「練唱的時候都會一直想到擔任製作人的Shawn尚融的臉！他會要這句要這要唱」；其實她前一天還在澎湖演出，昨趕回台北直衝台北小巨蛋，行程馬不停蹄，而去年和彭佳慧一起站上小巨蛋演唱會的兒子Branden，昨全程在小巨蛋後台休息室陪伴媽媽，相當貼心。

熊仔入圍了金曲獎最佳華語男歌手、最佳華語專輯和最佳年度專輯的三項大獎，上週難得休假，到海外放鬆心情，典禮前一天特別趕回台北出席盛會，沒想到回到台灣竟「水土不服」，發生嚴重胃食道逆流的問題，一整天都身體不舒服，不過在後台見到同門的韋禮安、GJ等音樂友人提振了他的精神，開心交流，並依然敬業的完成整場演出，帥翻小巨蛋。

昨贏得出道以來第一個音樂獎項，Ozone難掩興奮之情，帶回2大獎座的他們回到後台不斷拍照紀錄下這一刻！這也是他們第二度登上小巨蛋舞台，為此他們重新編曲與重排舞蹈，為粉絲準備全新的表演，哲言笑說：「有很多前輩跟昔日好戰友都到現場，相信大家都是有備而來，所以我們也不能輸。」短短6分鐘演出3首組曲，包括2首舞曲，加上帥氣的Dacne Break，煥鈞跟佳辰直說：「對我們的體力來說是很大的考驗，剛開始練舞大家都練到上氣不接下氣。」