112年總統盃跳水錦標賽於3、4日兩天在台中市北區國民運動中心游泳競賽館登場，同時將選拔全國跳水潛力選手進行培訓。台中市政府運動局長李昱叡代表市長盧秀燕到場為選手加油並表示，盧市長上任後積極推動跳水運動，不僅充實跳水設施設備，更連年辦理全國分齡跳水錦標賽、總統盃跳水錦標賽，打造全國跳水好手交流平台，培育跳水優秀人才。

李局長指出，北區國民運動中心游泳競賽館有符合國際規範的跳水池，也陸續優化跳水板、裁判椅等器材設備，打造專業、友善的跳水運動場域，不僅提供台中在地跳水隊訓練，也吸引其他城市跳水隊也到台中移地訓練。運動局連年爭取合作單位舉辦全國性大型跳水賽事，讓各地跳水好手到台中交流，進一步促進台中跳水運動風氣，歡迎踴躍為選手加油。

李局長表示，台中市唯一具有國際標準游泳競賽館的「北區國民運動中心」，是盧市長於立委任內爭取興建，打造全台首創符合國際游泳聯合會（FINA）規範「一館三池-競賽池、跳水池、熱身池」的運動中心兼具水上活動室內競賽游泳館。其中跳水池設有1公尺、3公尺跳板及5公尺、7公尺及10公尺跳台，可讓來自各地跳水菁英大顯身手，展現培訓成果，此次賽事亦做為潛力優秀選手選拔。

運動局指出，台中近年來極力充實游泳、跳水等相關設備，提升賽事品質，讓選手能在優質場地盡情表現、創造佳績。運動局也將持續與中華民國游泳協會、台中市體育總會游泳委員會合作推廣跳水、游泳運動，從基層扎根培育優秀人才。去年全民運動會，台中代表隊在水上救生榮獲8金7銀6銅，蹼泳也抱回7金7銀2銅，勇奪全國第一，110年全國運動會也獲得7金11銀10銅，未來將持續推動跳水運動人才培育。