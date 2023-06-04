雲林縣北港鎮朝天宮廟前中山路，除了是媽祖朝聖大道，更是著名的「糕餅一條街」，狀元餅等各式糕餅是遊客最喜愛的伴手禮，疫情期間買氣大受影響，今年初疫情趨緩買氣恢復，面對物價上漲，有業者推出金沙狀元餅、古早味mini大餅等新產品，價格相對便宜，幫消費者省荷包。

北港朝天宮每年有6、700萬人次遊客，疫情期間人潮一度不到3成，周邊店家生意大受影響，廟前中山路「糕餅一條街」情況更是嚴重，有些糕餅店因而暫停營業，去年底才逐漸好轉，今年開始買氣上升，農曆春節、二二八、清明節等連假生意興旺，業者開心表示「撐了3年總算回春了」。

日香珍餅店負責人林峻民表示，今年起不僅國定連假中山路人山人海，星期六、日的人潮也非常多，買氣相當旺，原本受疫情影響最大的結、訂婚喜餅，也因婚禮順利舉行而陸續回訂，不過有些消費者發現，因最近物價齊漲，部分糕餅也提高價格，開始精打細算以節省開銷。

林峻民說，為了讓消費者有更多選擇，他最近研發了金沙狀元餅與古早味mini大餅，金沙狀元餅是把原本的整顆鹹蛋黃改為打散的蛋黃，價格便宜30元；mini大餅則是把原本600公克的大餅改為小包裝，價格約為原來的三分之一，吃多少買多少，更適合小家庭的飲食習慣。

林峻民指出，疫情期間店面生意大受影響，但也因此積極開發各種通路，包括加強網購業務、與超商及大賣場合作，包裝也朝精緻、年輕化發展，讓傳統大餅更有競爭力。

遊客認為，面對萬物齊漲，大家開始想辦法省荷包，北港大餅是很受歡迎的伴手禮，有更多經濟實惠的新選擇，消費者可以視自己情況採購，減少一些開支。