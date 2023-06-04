民進黨近日性騷擾案件連環爆，甚至連民運人士王丹都遭控有類似情形，不過媒體人黃揚明指出，近日爆發的所有案件中，其實沒有任何一件個案能提出刑事訴訟，質疑「各位關心性平權益的立委諸公，難道不該提修法了嗎？」

民進黨一位婦女部前黨工日前爆料遭遇性騷擾案件時，向時任婦女部主任許嘉恬求助，卻遭對方冷言冷語，隨後有更多被害者勇於站出來，紛紛將遭受性騷擾的過往說出，短短數日就累積8案與民進黨有關，甚至連與綠營關係密切的王丹也被指控有相關行為，讓各界對於高喊性平的民進黨相當失望。

不過黃揚明今（4）日在臉書表示，依據目前的相關追溯期規定，被性騷擾者若想尋求救濟，一般行政申訴需在事發1年內、刑事責任需在事發後6個月內、民事賠償則要在事發2年內，因此近日爆發的所有性騷擾案件中，能夠提刑事訴訟的個案一件都沒有，連能提行政申訴的也僅有「輝哥」一案。

黃揚明更提到，這些被害人如今勇於發聲，但因時間關係難以提出申訴，甚至還可能會面臨加害者提告妨害名譽、加重誹謗等可能，是性平案願意揭發的少之又少的主因之一，因此喊話「各位關心性平權益的立委諸公，難道不該提修法了嗎？」

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