去年台南市布建完成每一國中學區都有一處日照中心後，根據衛福部的統計，直到今年3月底，台南市的長照服務涵蓋率66.74％，為6都第1。市府社會局還推出夜間照顧服務，以及協助看護與家戶溝通的服務，希望雙管齊下讓照顧者與受照顧者，都能享有優質的照護服務。

社會局長盧禹璁指出，台南市現有的夜間照顧服務項目，包含：居家服務（計186家次），服務時間為晚上8時至晚上12時；居家喘息服務（計192家次），每次最高10小時；小規模多機能機構-夜間喘息服務（計22家次91床），須提前15天預約；外勞請假期間短期照顧服務-夜間臨時住宿（計4家次27床），須提前15天預約。

至於有夜間照顧服務需求的民眾，可聯繫社會局個管師及照顧服務專員協助媒合轉介，或撥打長照專線1966或洽社會局長期照顧管理中心06-2931232，將有專人到府評估。

另外，勞工局長王鑫基也表示，該局為提升被照顧人的照護品質，並讓社福移工可以安心在台南工作，也推行「勞雇安心計畫」，由專業護理師、翻譯直接到宅提供服務，全程免費，今年預計服務100個家戶，可洽勞工局委辦單位台灣萬人社福協會曾先生（電話06-2570119）或勞工局張小姐（電話06-2951052）諮詢申請。

市府還說，從今年元旦起，勞動部開放聘僱外籍看護工短期替代照顧服務實施計畫後，雇主聘用外籍家庭看護工每年可使用短照服務等長照服務，可減輕照顧者負擔，也確保受照顧者的照護品質，更讓移工有休息的時間。