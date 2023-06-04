桃園市府打造十一份觀光文化園區，2021年開幕至今遊客稀少，宿舍群閒置未見活化，遭批評觀光效益不佳，地方期盼市府與北區水資源局合作，將宿舍群整修重新定位再出發，藉此挽救在地觀光。文化局說，建議可比照高雄眷村「以住代護」模式，讓進駐者創意提案改造頹圮眷村；觀旅局長周柏吟則說，因疫情影響廠商進駐及投資意願，將和各單位合作，努力朝宿舍活化方向邁進。

文化局長邱正生說，當地宿舍群目前存在的問題是北水局未有相關的管理活化計畫，雖然宿舍群是老房子有一定的歷史意義，目前僅列冊追蹤但不具有文化資產身分，要文化局介入管理維護於法無據，他建議可比照高雄眷村「以住代護」模式，讓進駐者創意提案改造頹圮眷村，由民間力量協助修屋後進駐創業，空間可經營民宿、餐廳、共創辦公室等，以繁榮地方與促進觀光角度出發，北水局若有意願，文化局樂意給予相關協助。

觀旅局長周柏吟表示，目前園區內有十一份美術館、十一學堂、美檜學室、一習書房、日光廊道，提供推廣永續發展的優質環境，另5棟宿舍有廠商進駐推動環境教育。日前受疫情影響廠商進駐及投資意願，希望未來和各單位共同努力，開放更多館舍引進藝術、文化並與在地青農合作，讓低碳永續成為新生活態度。

桃園市龍潭區十一觀光園區遊客少，民代建議宿舍群活化成為動漫園區搶救人氣。（呂筱蟬攝）

市議員張肇良指出，十一份宿舍群興建於1960年代，當時政府興建石門水庫時蓋給美國工程師居住，附近有熱門的北水局大草坪及石門活魚街，但園區開幕後遊客不多，商家經營虧損，空著的宿舍約有100多戶不算少，盼文化局介入整修管理，像是台中刑務所未來將成為國家漫畫博物館園區，建議可將空宿舍打造成為動漫園區，藉此吸引遊客目光，但最主要仍是取決於北水局的態度。

北水局副局長郭耀程則說，該處宿舍涉及國有財產相關規定，對於資產活化樂觀其成，希望文化局或觀旅局有具體的建議或規畫提出後，在程序上該如何提報可進一步研議。