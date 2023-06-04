一名受雇南部一處醫院的林姓前教學研究副院長，利用職務之便，以產學合作名義，透過院方協助採檢檢體，導致損失耗材費用1213萬4620元；林姓副院長坦承犯行，事後賠償1000萬元與對方和解，屏東地院審結後，依背信及業務侵占等罪，合併執行9月徒刑，得易科罰金，並宣告緩刑2年，可上訴。

檢警調查發現，林女受雇南部知名醫院，擔任教學研究副院長兼醫學研究部高階部級主任、檢驗醫學部級主任，自2013年6月起，她以產學合作名義，領取醫院採購的循環癌細胞偵測試劑等相關基因檢測耗材，用以檢測私人投資的公司自其他醫療機構所招攬共計2487件檢體。

事後將檢體送醫院檢測中心進行檢測，並將檢驗結果輸入公司雲端個人基因服務平台，供受檢測民眾上網查閱檢測報告，導致醫院損失檢測耗材費用共1213萬4620元。事後她又將另間公司欲交付醫院送驗基因檢體檢測費用120萬5000元侵占入己。

直到東窗事發，雙方以1000萬元達成合解，並已如數給付完畢，承審法官表示，林女因一時失慮，致罹刑典，所為固屬不當，惟犯後已坦承犯行，並與告訴人達成調解且已如數給付完畢，對方同意給予緩刑機會。全案可上訴。