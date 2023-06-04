由中華民國農會辦理第1屆「全國各級農會表彰大會」，在全台300家農會中，以農立縣的台東縣有4名獲獎，農業處長許家豪代表縣長饒慶鈴逐一至各獲獎農會張貼紅榜表達恭賀。

農業處指出，首屆全台各級農會表彰活動，是由全國農會主辦，有別於農委會的表揚是以農會整體營運績效為主，這次表彰大會則是針對總幹事個人的行事方針、領導統御，對農會產生的經濟效益、成果作為評比與考核。

台東有4人獲選第1屆全國各級農會績優總幹事，農業處長許家豪（右一）各獲獎農會張貼紅榜恭賀。（台東縣政府提供／蕭嘉蕙台東傳真）

這次獲得績優總幹事的農會包含台東縣農會總幹事戴振東、台東地區農會總幹事李建通、鹿野地區農會總幹事陳正笙及東河鄉農會總幹事廖博民，4人從在全台3百家農會中脫穎而出獲得表揚。

台東縣政府表示，台東縣內各級農會共有9家，其中，台東縣農會屬於縣級農會，另外8家為鄉鎮、地區等基層農會組成。近年在疫情衝擊下，農業處與各級農會以農產業結合觀光發展模式，陸續開發米乖乖、鳳梨釋迦果干等農產加工品，加上活化農會資產及整合縣內基層農會產品行銷等方式，為農會及農友創造可觀的商機及收益。