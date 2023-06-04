Yu Darvish's 115 pitches through 7 shutout innings is the most pitches in a game since June 7, 2017.



He recorded 9 strikeouts, allowing only 2 hits. pic.twitter.com/ku6zv0IbeE — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) June 4, 2023

Arguably the finest play a Padres defender has made this season.



pic.twitter.com/thpeycJJI5 — Kevin Acee (@sdutKevinAcee) June 4, 2023

前場先發對決洋基2.2局狂失7分，吞下本季最慘一役的日籍強投達比修有，今（4）日迎來強勢反彈，對陣老東家小熊力投7局僅挨2安，飆出9張老K沒有失分，率教士以6比0完封對手，達比修有搶下本季第4場勝投。

達比修有輕鬆修理小熊打線，被敲出的2安都是帶有幸運成分的內野安打，且都是打在三壘手馬恰多（Manny Machado）的管區，擁有頂尖守備功力的他連續失手2球相當罕見，另外與同鄉好手鈴木誠也對戰的3打數中，達比修有送出2K，另一次則是擊出游擊滾地球出局。

達比修有此戰用了本季最多115球，最快球速為96.8英里（約155.8公里），達成今年首度先發無失分，也拿下大聯盟生涯第99勝（日美通算192勝），達比修有望成為自旅美大前輩野茂英雄的123勝後，再度有日本投手完成大聯盟百勝紀錄。

此外同樣來自亞洲的金河成，也屢次以美技守備吸引眼球，4局上史旺森（Dansby Swanson）擊出中間方向強勁球，差點直擊達比修有，鎮守二壘的金河成快速橫向移動到游擊區，再以大墊步調整後，將球甩向一壘完成刺殺，完成精采守備的金河成相當振奮，與達比修有相互擊掌。