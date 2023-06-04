張語噥《超級偶像9》獲得冠軍，曾加入女團Twinko。近日她在YouTube頻道發布一支影片，透露自己當賣家慘遭不肖人士騙走近5萬台幣，驚喊「超恐怖的詐騙手法，我居然現在才知道！」

詐騙手法不斷更新，讓在臉書上販賣商品的張語噥也慘遭受騙，她特別拍影片表示，收到一名網友私訊詢問，由於商品要寄送到金門無法面交，是否能用蝦皮賣場進行交易，但對方卻告知賣場無法下單，隨即丟了一串連結給她，並告知需要簽屬金流服務，誤以為是商品單價較高，需要藉此保障雙方權益，於是她不疑有詐填入姓名、電話、銀行帳戶等個資，不久就接到冒充銀行員的詐團電話。

張語噥指出，對方並未核對資料，反而是確認她的帳戶餘額，接著要她開啟網銀，帳號那欄填上身分證號碼、金額輸入011，她認為應該不會成功，且就算轉出去也只有11元，果然交易出現錯誤，對方要求她重複操作，直到第3次她竟然成功轉出49987元。

而她透露，詐團成員還上演假好心戲碼，找來「工程師」幫忙追回款項，甚至企圖索討其他銀行帳戶的資料，周遭友人得知此事覺得不對勁，要她打給銀行客服確認，這才得知自己遇上詐騙，不過遺憾的是車手已經將錢全部領出，讓她無奈直呼「我這輩子都沒想過有一天我居然會被詐騙。」

對此，她回應慘遭詐騙的心情：「就是覺得還蠻不可置信、蠻丟臉的，主要是因為我之前也曾拍過反詐騙宣傳的影片，呼籲大家不要受騙，結果沒想到自己卻不小心淪為受害者，所以才趕緊影片拍起來，想藉由vlog來提醒大家有這種新的網路詐騙手法，讓粉絲都能提高警覺，千萬不要受騙。」