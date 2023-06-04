泛太平洋盃全國運動舞蹈公開賽暨國手選拔積分賽4日在北科附工火熱開跳，逾600名選手同台尬舞拚積分。(主辦單位提供／蔡依珍桃園傳真)

泛太平洋盃全國運動舞蹈公開賽暨國手選拔積分賽4日在北科附工火熱開跳，逾600名選手同台尬舞拚積分。(主辦單位提供／蔡依珍桃園傳真)

泛太平洋盃全國運動舞蹈公開賽暨國手選拔積分賽4日在北科附工火熱開跳，逾600名選手同台尬舞拚積分。(主辦單位提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園警察分局也特別藉大型活動到場加強宣導五大常見詐騙手法。(主辦單位提供／蔡依珍桃園傳真)

逾600名選手同台尬舞 國標舞一哥林立9連霸

泛太平洋盃全國運動舞蹈公開賽暨國手選拔積分賽4日在北科附工火熱開跳，逾600名選手同台尬舞拚積分，角逐明年度國手代表資格，國標舞界一哥林立和舞伴謝汶芯，不負眾望摘下成人A組標準舞金牌，完成9連霸佳績。

由桃園市舞蹈業職業工會舉辦之2023年「泛太平洋盃」全國運動舞蹈公開賽暨中華舞總國手選拔積分賽／單人舞全國排名積分賽，4日在國立台北科技大學附屬桃園農工高級中等學校樂群館盛大舉行，全國各地超過600名以上專業舞者齊聚一堂同場競技、拚取積分，以角逐明年度國手代表資格。

活動執行長林傳恩表示，中華舞總所舉辦的國手選拔積分聯賽為中華奧會、體育署、教育部所認證的聯賽，今年總計12站，桃園站為第4站，除了比賽方式以大滿貫形式進行外，並在成人組標準舞、拉丁舞設有賽事最高獎金組別，獎金優渥，希望能激勵選手們全力以赴讓比賽激盪出最精彩的火花，今年以兒童單人組報名人數最為踴躍，高達60多名選手，戰況激烈，比 賽從8點跳到晚上8點，是長達12小時的耐力賽。

桃園市體育局長許彥輝主持開幕典禮時表示，運動舞蹈是兼具力與美以及豐富文化內涵的舞蹈，感謝來自全國各縣市的運動舞蹈國手齊聚桃園，讓桃園市民們能欣賞最優雅、高素質的舞姿，本次比賽同時採網路直播，除將選手們曼妙舞姿無遠弗屆傳遞，也讓無法到場的親朋好友可以觀看欣賞、加油打氣。他也提到，這場比賽已獲教育部認可，選手們可以藉由本次舞蹈成績，申請到優異的學府。

國標舞界一哥林立／謝汶芯依然不負眾望摘下成人A組標準舞金牌，並完成9連霸的優異成績，2人期許能夠藉由本次比賽，激勵更多舞林好手踴躍參加、同台尬舞之外，更希望能共同倡導運動舞蹈成為全民運動，讓更多人能認識、喜愛這個體育活動進而一同參與。

轄區桃園警察分局也特別藉大型活動到場加強宣導五大常見詐騙手法：假愛情交友、假親友詐騙、投資詐欺、假網路購物、分期付款詐騙。並於現場發放反詐騙宣導單，強化現場民眾對於詐騙手法認識，加深識詐知識，提升自我保護能力，避免遭詐。