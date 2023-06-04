一項美國新研究顯示，在工作中受到歧視的員工罹患高血壓的機率，遠高於在工作中較少受歧視的人，所謂歧視包括種族、性別、年齡等導致的不公平或不愉快的工作環境。此研究並詢問在工作中的種族、性誹謗或笑話的頻率。

根據CNN報導，一項刊登於4月《美國心臟協會雜誌》( JAMA )的研究，研究人員分析2004~2006年間1,246人的數據，每位參與者說明其在研究開始時無高血壓，大多數人說明未不抽菸、很少飲酒或不飲酒。他們被追蹤約8年的時間，直到2013與2014年。

該研究指出，由於持續的壓力反應與整體血壓升高，長期暴露於歧視環境中，會導致心血管系統脆弱。高血壓會損害動脈並降低動脈彈性、減少流向心臟的血液和氧氣、導致心臟病。血壓越高則心臟病和中風等的風險越高。

此研究分析的對象中，超過93%是白人，約52%是女性。研究人員為評估受歧視的程度，參與者填寫有關工作是否受到不公待遇、是否感覺較被密切關注、是否常感覺常被忽視、未能被公平地晉升。

這項調查並詢問在工作中的種族、性誹謗或笑話的頻率。根據分析，319位參與者稱，在8年的研究結束時罹患高血壓。研究並顯示，相較於少被歧視者，在工作中被嚴重歧視者，在8年後罹患高血壓的機率高出54%。

美國心臟協會的首席醫療官員Eduardo Sanchez表示，工作應被視為一項會影響健康的重要社會因素，僱主應努力創造反歧視的環境，且注意歧視可能在工作環境中以笑話或評論的方式出現。

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