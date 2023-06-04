民進黨陸續被爆「Me Too」性騷擾事件，日前遭指控半夜電話騷擾、寫情書的組織部副主任林男固今天赴民進黨中央黨部收拾物品，並將識別證等物件放在黨部桌上，他重申自己的清白，強調是被迫離開熱愛的黨，最後並向「民主進步黨中央黨部」的門牌鞠躬。

民進黨台北市議員何孟樺日前揭露黨內另一名受害者，當事人是她2018年擔任民進黨青年部主任時的部門夥伴，而加害人就是林男固，對此，林男固留言解釋，他沒有半夜電話騷擾、寫的東西也不是情書，如果自身行為造成對方困擾，感到很抱歉。

對於林男固被指控性騷，前民眾黨中央委員張益贍跳出來逆風相挺，今天在臉書貼出林男固赴民進黨中央黨部的影片，強調自己看完影片「我哭了，他是我的兄弟，如果這樣的一個人是你兄弟，被誤解成渣男、性騷者，你還不幫他說句話，你還是個人嗎？」文末被標註「接住林男固」。

影片中，林男固前往中央黨部收拾物品，並將識別證等物品放在辦公桌上，林男固表示，這是整理留下的公物，還有一箱垃圾，他請同仁明天禮拜一時協助回收，他的識別證、門禁卡、職章則是放在辦公桌上。

他重申自己的清白，強調關上這扇玻璃門 ，離開中央黨部後，他就沒有辦法再進來了。林男固也說明影片拍攝的時間是2023年6月4日禮拜天上午11時49分，「我就是被迫離開我熱愛的民主進步黨中央黨部」，離開前，林男固向「民主進步黨中央黨部」的招牌鞠躬。

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