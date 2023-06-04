不少學生都有被「愛的小手」拍打的經驗，一名女網友表示，在書局看到愛的小手竟是木製棒球棍，直呼「這下手有點重」，照片PO上網引發1.3萬人朝聖，網友笑翻說，「不打不成材，這打了進棺材」。

原PO昨（3）日於臉書社團《路上觀察學院》上傳一張照片，她在文具店裡看到3個膝蓋高的桶子，外觀寫「愛心小手拍」，標榜彈性佳、超耐用，但桶子裡實際裝是一根根木製的棒球棍，她驚呼「這下手有點重欸！」

貼文曝光16小時，已累積1.3萬人關注、800多人留言和轉發，不少網友笑說，「不打不成材，這打了進棺材」、「這一棒下去逆子直接變孝子」、「彈性的部分有待商榷」、「感覺能見到祖先」、「愛心小手拍，拍完可以領愛心手冊，超有愛心」、「孩子是生來疼的」、「看的出來很耐用」。

根據現行《民法》1085條規定「父母得於必要範圍內懲戒其子女」，讓父母得以「適度」責罵或責打小孩，但《聯合國兒童權利公約》禁止體罰。法務部在3月14日曾公告未來會修正該條文內容，刪除「懲戒」二字，將條文改為「父母保護及教養未成年子女，應考量子女的年齡及發展程度，尊重子女的人格，不得對子女為身心暴力行為。」