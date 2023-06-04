富邦悍將江少慶今年在投手教練建議下，登板時都穿著長袖緊身衣，但隨著氣溫逐漸升高，酷熱天氣恐是一大挑戰，但他認為穿長袖也是有好處，可以不要讓汗直接流下來，至於何時「解除封印」秀出健壯的肌肉線條，還要跟投手教練討論一下。

江少慶3日先發登板面對樂天桃猿僅投4.1局就用98球，被敲10支安打、失6分（5責失），吞下本季第4敗，他自認狀況不是太糟，但可能桃猿打者有對戰策略，讓他投起來比較辛苦。

「可能上次對他們投了10K，就有特別注意我的某些球種做攻擊。」江少慶指出，昨天感覺桃猿打者針對速球比例比較高，因此改提高變化球使用比例，但還是有被對方掌握到。

總教練丘昌榮則認為，江少慶昨天控制力比較沒有前幾場那麼好，不管是速球、變化球進壘點都比較甜，在與投手教練討論後就決定先行換投。至於是否是受到天氣炎熱影響，丘總認為還要觀察；江少慶則表示，去年經歷過完整1年球季，不會去想天氣的問題，「不可能控制天氣就不用多想，專心在當下，讓事情自然發生，不管好壞。」

過往在美國時，不管夏天或是下雪江少慶球衣裡面都是無袖緊身衣。今年他登板時都改穿長袖緊身衣，對他而言也是新的挑戰，「其實穿長袖也有好處，短袖的話汗會直接流下來，就嘗試看看，回來也看到很多在亞洲打球的人都會穿長袖，或許有它的道理，也許會有不同變化。」

但因為穿著長袖沒能讓球迷看到他健壯的身材，江少慶笑著說：「會再跟投手教練討論，看什麼時候可以『解除封印』，讓肌肉跑出來，現在它是關著的。不然球員每天努力訓練，也是可以分享一下。」

那是否能在明星賽大秀肌肉？江少慶說：「好像可以，讓我再多練一下，不然不好看也不好，明星賽就是交流，大家一起玩、表演。」目前江少慶在明星賽票選獲得5萬多票，投手部分僅次中信兄弟吳哲源，他笑著說：「票數還可以更好，希望買（職棒）雜誌的不要只看照片，也要記得投票。」本期職棒雜誌採雙封面，江少慶就是其中之一。