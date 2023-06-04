擁有百萬訂閱的知名YouTuber蔡阿嘎，經營頻道超過10年，近日上傳一部影片「日本5家超難吃的連鎖地雷店」遭到網友群起砲轟，其中一名在東京生活5年的YouTuber「多米多羅」實地試吃5間店反駁，為自己的愛店平反，更批蔡阿嘎的行為「做為台灣人很丟臉」，硬要臭。

「多米多羅」日前發布影片，表示看完蔡阿嘎的影片後，理智線斷裂，怒批謊話連篇，因為這日本5間連鎖店中，有4間是他喜歡的店，還經常去吃。他認為，每個人對食物都有自己的意見，但他不能忍受愛店被說難吃，以蔡阿嘎的影響力，可能會讓很多沒吃過的人斷定這家店很難吃，所以他決定一家一家去吃，用行動證明這些店是好吃的。

「多米多羅」依序吃了名代富士そば、肯德基、Denny's（家庭餐廳）與吉野家等4家他喜愛的餐廳，雖然不到頂級，但味道不錯，吃得飽又便宜，對於蔡阿嘎形容像學生餐廳的菜一樣，他則嗆別瞧不起學餐「我大學的學餐也很好吃」。

「多米多羅」說，蔡阿嘎在別人餐廳裡批評人家食物難吃，實在很沒品，做為台灣人很丟臉，何況這些食物根本不難吃，「就是那種硬要臭的爛感想」。對此，蔡阿嘎本人回應，「哈哈哈，下次去日本，找多米哥一起去採點啊，美食辯論企劃！」