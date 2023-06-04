民進黨近日深陷性騷疑雲，幾日內爆出多案，連參選總統的黨主席賴清德都忍不住說出重話。台中市長盧秀燕昨（3）日邀請新北市長、國民黨總統參選人侯友宜為台中市沙鹿深波圖書館剪綵，民進黨立委林靜儀全程站在兩人身後，接受聯訪時還搬出20年前學生性騷舊案猛酸盧。林的言論引爆大批網友怒火，紛紛痛批其邏輯有誤、大搞雙標、時空錯置等，更有自稱沙鹿人的網友直呼選區出這種立委相當丟人。

林靜儀昨全程站在盧秀燕、侯友宜身後，活動後接受媒體訪問稱，受性騒女學生20幾年後出來講話，市府依然不理，在人本基金會、民意代表不斷要求，台中市府才被動處理，如果盧市長會憤怒的話，請也為那些受傷女學生憤怒。

林靜宜的言論讓國民黨台中市黨部主委顏文正看不下去，出面指出，台中市政府處理的案子是20多年前的校園性騷擾案，不在盧市長任內，盧市府還認真處理、擴大調查，反觀民進黨被踢爆的案子不但是近年的新案，還疑似被黨政高層「吃案」。

顏文正怒批，林靜儀身為國內女權先驅，是被政治戳瞎雙眼了嗎？先是成為封殺檢討性騷的共犯，如今更不敢提到性騷導演的名字，也不敢直接譴責導演，難道是在保護加害者嗎？

此事在網路掀起熱議，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》等相關連結發表看法，單則連結留言數更在一日內衝破340則，眾人群情激憤留言：「連我在沙鹿的都覺得選他的人真丟臉」、「這種立委到底怎麼選出來的啊？」「這邏輯可以當立委？醫生？笑死人」、「民進黨又在大搞雙標+施展時空錯置大法」、「民進黨人永遠是嚴以律人，寬以待己，做事雙標，非我族類追殺到底！」