台積電在美國亞利桑那州設廠後，最後一批從台灣前往工作的工程師，已於5月31日搭機出發並抵達當地，他們會先適應環境一陣子，接著才要搬入被稱為「台積村」的宿舍。

根據《鏡新聞》獨家報導，抵達亞利桑那州後，台灣工程師們先被安排住在附有車位的獨棟美式住宅，裡面沙發、冰箱及烹飪用品一應俱全，公司還給了2星期時間讓他們採買日用品與適應新環境，之後再搬進台積村。

前主播李美萱的丈夫「193」是台積電品管工程師，他帶著妻子、龍鳳胎與媽媽一同前往亞利桑那州。193透露，到美國的薪資比在台灣的底薪多1倍，且有租車跟房租補助，小孩2歲以上還會有教育補助，工作內容跟在台灣沒太大差別，只是由於正值建廠初期，會需要一人多工、多方支援。

由於台積村之前頻傳遭外人闖入的治安事件，193表示，在台灣就已買好監視器應對，李美萱則說，在台灣的家人有建議他們可在家中準備鋁棒；另外，台積電在美工程師的眷屬們也成立了群組互通訊息，還提醒彼此要隨身攜帶防狼噴霧。