澎湖西嶼二崁天和養殖場，今（4）日再傳出公牛鯊咬破網具直驅海鱺箱網內大開殺戒，導致海鱺死傷慘重和逃逸，讓業者前往餵食發現後，趕緊將擅闖的公牛鯊拉上岸。3年來2度遇到鯊魚入侵，也讓業者搖頭興嘆，質疑外海的鯊魚跑到內海來，是不是海域生態的警訊。

不過，海生專家雖遺憾業者損失，卻是樂觀看待此事，認為從生態角度看，這海域能支持這樣頂端補食者的物種頻繁出現，可以判斷這樣的生態系統是處於健康穩定狀態。

身形2米長的公牛鯊，被吊臂高高吊起，雖死卻仍甚為嚇人。（許逸民攝）

天和養殖場是今日上午出海前往箱網養殖區要餵食養殖海鱺時，突然驚見其中一箱網內漂浮著5隻身首異處、已經死亡的海鱺魚。由於3年前就有同樣經驗，因此立即趨前察看，果然在海面下發現黑影流竄，經過一番收網努力，終於將這估計重300公斤、長達2米的鯊魚拉近岸，然後用港邊吊臂高高吊起『示眾』，同時等候澎縣府農漁局人員到場，再決定下一步處理方式。

路過遊客見狀駐足拍照留念。（許逸民攝）

只是，農漁局人員獲報後遲不見現身，原本還活著的鯊魚離水掙扎一陣子後就死了，巨大體型也吸引路過民眾紛紛佇足拍攝。

天和養殖場經理曹友忠無奈說，近3年來養殖場已二度被公牛鯊入侵，上次是破壞三個箱網，這次雖僅破壞一個箱網，但網具出現破洞，其他倖存的海鱺魚也被迫從此破口逃竄外逸逃命去了，真是損失慘重。

公牛鯊3年2度現身澎湖內海箱網養殖區。（許逸民攝）

雖然，當地居民以為連續2、30年來未發現鯊魚蹤跡，但澎湖內海的天和養殖場，近3年來卻2度出現公牛鯊闖入，認為應是海洋生態出了問題，才讓鯊魚被迫現身內海覓食。

不過，水試所澎湖海洋生物研究中心謝恆毅指出，根據照片研判這鯊魚是真鯊屬，也就是俗稱公牛鯊，是可長到體長4米的大型鯊魚。而從無時無刻都在覓食的鯊魚習性而言，可能是箱網區內的味道，比如撒的餌料或魚群覓食的震動所吸引而來。

謝恆毅說，從生態角度看，鯊魚在世界都列為瀕危物種，而這海域今天能支持這樣頂端補食者的物種頻繁出現，雖對業者損失感到遺憾，卻可以判斷這樣的生態系統是健康且處於穩定狀態，才能支持海洋這種頂端的捕食者出現。