藍綠左楠區立委參選人李眉蓁（左二）、李柏毅（左一）在眾人起鬨下，也搞笑配合擺拍歡樂對決照，讓現場笑聲不絕於耳。（柯宗緯翻攝）

神祕啦啦隊令人期待。（柯宗緯翻攝）

高市議會跨黨派議員合組龍舟隊，昨（3）日首度到蓮池潭下水操兵，雖然遇上滂沱大雨，卻士氣如虹。（柯宗緯翻攝）

迎接端午龍舟賽將至，高市議會跨黨派議員合組龍舟隊，昨（3）日首度到蓮池潭下水操兵，雖然遇上滂沱大雨，卻士氣如虹，而藍綠左楠區立委參選人李眉蓁、李柏毅在眾人起鬨下，也搞笑配合擺拍歡樂對決照，讓現場笑聲不絕於耳。

「1、2、3，用力划起來！」時隔多年，議會再度組成龍舟隊挑戰端午龍舟賽，並取名為「用力划起來」，高市議長康裕成、副議長曾俊傑領軍，議會龍舟隊在操練時放話，一定要拚第1，贏過市府首長隊。擔任隊長兼奪標手的康裕成還先「嗆聲」要高雄市長陳其邁「等著瞧」議會龍舟隊的實力。

由於預期會遇上強敵市府首長隊，康裕成一聲令下，號召跨黨派、不分性別的議員參加，包括江瑞鴻、張漢忠、黃文志、林智鴻、鄭安秝、黃文益、李眉蓁、黃秋媖、簡煥宗、林志誠、邱俊憲、李雅慧、高忠德、陳幸富及范織欽等議員，熱烈報名參加龍舟隊，陣容堅強。

議會「用力划起來」龍舟隊由康裕成掛帥擔任迎接冠軍的奪標手，曾俊傑則擔任掌握龍舟隊前進節奏的鼓手。最引人注目的議會啦啦隊則被視為奪冠祕密武器，康裕成賣關子保留名單，她只透露一點口風說，「藍、綠、無黨」的偶像議員全在啦啦隊中。

特別的是，昨備戰過程中，赫見左楠選區藍綠戰將李眉蓁、李柏毅同框，原來是未報名比賽的李柏毅來送飲料為同事打氣，之後在議長起鬨下，「雙李」擺拍對決照片，有別於選戰的肅殺氣氛，成為有趣的小插曲。