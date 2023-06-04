台北市成功高中學生何彥寶罹患重度腦性麻痺，在母親林月香入班陪伴下完成學業，於畢業典禮中獲頒「堅毅勤學獎」，由於林月香3年來不辭辛勞地伴讀，校方頒給她榮譽畢業證書，並送上繡有姓名的成功高中校服，成為成功高中創校百年來首位女性畢業生。

何彥寶是850公克的早產兒，由於罹患重度腦性麻痺，語言、智商、運動神經受到創傷，卻努力復健、積極學習，在藝術、語文、學業有耀眼表現，不受限於困境，展現對生命的熱情，曾在2019年獲得總統教育獎。

成功高中校長孫明峯分享，何彥寶復健過程雖然相當辛苦，卻是相當樂觀、開朗又善良的孩子，時常關心學生及教師有無吃飽穿暖。何彥寶3年來幾乎全勤，學業表現更佳，學測成績在身心障礙學生升學大專校院甄試腦性麻痺類組中獲得全國第2名。

他表示，林香月3年來不辭辛勞陪同孩子上課，幾乎每天早上7點前就到校，課間協助何彥寶抄筆記，她的用心與努力大家都看在眼裡，才決定在畢業典禮當天給予驚喜，送她榮譽畢業證書、繡有名字的制服，成為成功高中第1位女性畢業生。

孫明峯說，頒獎當天氣氛溫馨，林香月在大家鼓掌、歡呼聲下穿上制服，雖然沒有致詞，她內心的感動卻顯而易見。