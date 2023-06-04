韓國實況主「企鵝妹 」近日在台灣環島，又掀起一波環島風潮，不過並不是每個人都有時間跟能力環島，有網友就分享只要1個半小時，就能夠滿足環島里程碑，他分享透過跑步跑出「小台灣」也能夠過過癮，引起大批網友迴響。

網友Guanbing Wu在臉書社團「跑友聯誼網 RnRC Running ＆ Runners Club」分享1張照片，照片中是他的跑步路線，透過GOOGLEMAP導航，可以明顯看到他的跑步路線是台灣的樣貌。

Guanbing Wu說，「沒辦法環島，跑個『小台灣』過過癮。」也讓很多跑友紛紛留言，原來還有個小台灣，而且只需要不到1天時間，就能夠「環島1周」，也有眼尖的跑友發現，這個「小台灣」形狀就在苗栗竹南鎮。

Guanbing Wu分享如何用跑步來環島。（Guanbing Wu授權提供／李京昇苗栗傳真）

貼文至今已經有破萬人按讚，很多跑友請教Guanbing Wu如何「跑出台灣」。他也無私分享路徑，透過GOOGLEMAP路徑定位如下：

1.全家便利商店 竹南龍佳店（苗栗縣竹南鎮佳北二街1號）

2.座標24.7382830 120.9061550（高濱路與公義路交叉口）

3.魏家蚵仔（新竹市香山區西濱路六段216巷34號）

4.聯一工程塑膠股份有限公司（苗栗縣竹南鎮青草2-50號）

5.HAOYU皓宇國際車業（苗栗縣竹南鎮龍江街127巷16號）

6.海邊釣具（苗栗縣竹南鎮龍江街9號）

7.鑫晶科技有限公司（苗栗縣竹南鎮龍山路三段200巷36弄12號）

Guanbing Wu說，他全程跑步時間約1小時33分、距離約為15至16公里，橫跨新竹市、竹南鎮，他當時是一早將近8點從竹南山佳國小旁起跑的，逆時針繞，真的熱！！他是因為以前看跑友分享過，所以特地從台中搭火車到竹南去體驗。

Guanbing Wu表示，全程下來大概15到16公里，不算太遠，大家有心都能嘗試看看，不過西濱那段中間沒什麼遮蔭也沒有商店，防曬和補給要注意。貼文引起廣大討論，網友們紛紛表示，「竹南人限定！」、「真的是跑出台灣」、「很酷想朝聖」。