桃園市龍潭區龍元宮是當地信仰中心，每年神農大帝聖誕慶典是地方盛事，由地方創生團隊野菱蔓生結合廟方舉辦「神龍鬧鎮」系列活動，今年規畫豐登巡境、夜戲神龍、行水讀庄、青草野店4大主題，將以五穀爺信仰為核心結合美學設計，重塑當代客家聚落的生活慶典，相關系列活動10日開跑。

桃園龍潭神龍鬧鎮系列活動將在6月10日陸續展開，期盼以美學方式發揚五穀爺文化。（野菱蔓生提供／呂筱蟬桃園傳真）

野菱蔓生團隊指出，今年推出以廟埕為中心的信仰生活體驗，「青草野店」將以攤位形式策展，分享客家聚落的路邊野草，並奉上一杯沁涼複方青草飲；「行水讀庄」引領民眾踏查市街故事，也邀請在地青年餐飲品牌啄Brunch，運用在地食材設計客家味緒餐盒是特色亮點；「豐登巡境」則恭請神農大帝出巡遶境，徒步前往大溪永昌宮會香祈福，向眾人分享兄弟廟200年前老故事。

壓軸的「夜戲神龍」，由在地陣容混搭的新形態酬神廟會，出身龍潭且多次入圍金曲獎的黃宇寒、囊括多項創作獎項的葉鈺渟和團長林佳緯帶領的新毅群龍獅團連番上陣；甫獲得台灣傑出演藝團隊肯定的龍潭愛樂管弦樂團，將搭配嗩吶網紅阿聖首次共演；勇奪法國明日馬戲國際藝術節金獎的扯鈴好手方庭良，以及集結來自美國、英國與台灣樂手的爵士樂隊泥灘地浪人壓軸演出。

龍元宮主委林錦浪說，明年適逢建廟200周年，將會辦理各項慶祝活動，期待透過舉辦神龍鬧境座暖身，提醒鄉親感念神農大帝對庄頭庇佑，讓地方莊稼五穀豐登，也號召更多年輕人傳承本地信仰文化。