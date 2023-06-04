南韓正妹實況主企鵝妹（柳允進，Jinny），近日到台灣進行徒步環台之旅，姣好臉蛋吸引大批粉絲合照，直播過程中也有不少網友緊盯追隨並打賞等，其中一位金主暱稱為「茶爸茶爸_茶茶の老公（pthsssss）」，因抖內金額相當高，曾在一天內斗內20萬元以上，掀起PTT網友討論，「茶爸到底是誰？為什麼要搶企鵝妹的目光？」而茶爸近期邀約企鵝妹到達美樂當一日店長，今（4日）企鵝妹便前往林口長庚店完成活動，茶爸身分也意外被揭秘。

企鵝妹到達美樂時，達美樂北區副總表示，「茶爸因為...嗯...我們董事長因為感冒不能蒞臨，所以他沒辦法到現場，所以由我來代表我們董事長，來幫妳做（協助）今天達美樂的一日店長。」此番話立刻被轉到PTT掀起討論，「太神了，果然董事長才有本事一直抖內，以為只是副總或是分區主管。」

底下網友紛紛留言：「真假？」、「董事長真的很閒」、「X！超大包的紅包」、「員工應該都羨慕了」、「茶爸是達美樂董事長？77777」不過也有人上網一查發現，「董事長是外國人耶，確定嗎？」、「可是茶爸在聊天打字的感覺，不像老外阿？」因此有人認為茶爸應該是加盟主，「按照副總所說有50幾間店，應該是加盟主」、「台灣最大加盟主啦」；還有人笑說「茶爸斗內的台真的超多欸，都台韓妹子台。」