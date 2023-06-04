樂天桃猿連3天在主場舉行「動紫趴」，陳晨威3日賽後頂替日前確診的陳鴻文上台唱歌，而他大唱「學貓叫」正面迎擊先前的負面新聞梗，「其實這也是個話題，不用特別在意，在未來的日子我可也都要與貓共處，習慣了。」

陳晨威表示，因為球團人員請託下自己才答應接替獻唱，也因為這樣讓他更有動力，要在比賽中有好表現，「不然打不好上去唱壓力更大。」他也認為，近期打擊手感確實有越來越好的狀況，「節奏、揮擊感覺都有慢慢回來。」

賽後陳晨威先帶來李聖傑的「最近」，之後驚喜獻唱「學貓叫」，另外還有藍寅倫、梁家榮、廖健富、張閔勛、朱育賢5位「貓男」伴舞，讓現場氣氛嗨到最高點。

「那首算是娛樂性質啦！之前我們就講好，如果贏球了他們就要幫我伴舞。」陳晨威還透露，藍寅倫是伴舞團團長，「那時候看他自打球退場，還擔心他等一下不能幫我伴舞怎麼辦？」

先前因為緋聞與貓有關，陳晨威正面看待，他表示，有時候自己打得好時隊友也會比出貓的手勢慶祝，自己也習慣外界把他與貓連結在一起。

除了打擊手感逐漸回溫，陳晨威上壘後也繼續展現壘間破壞力，昨天繳出單場2次盜壘成功，本季累積8次盜壘成功與味全龍林孝誠並列第一，「剛好有適合的嗆司，分數上也有領先就能多嘗試。」

被問到哪位投手比較難跑？陳晨威認為左投手都不是很容易，右投手的話則是統一獅羅昂，「富邦的肯特的則是投球跟牽制的出手動作很像，比較不好判斷，希望可以挑戰一下。」