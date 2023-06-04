東澳秘境烏岩角無人沙灘 遊客滑倒多處受傷急送醫 16:402023/06/04 中時 吳佩蓉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭縣東澳灣絕美秘境烏岩角無人沙灘今（4日）下午1時8分，一行5人住新北市至烏岩角台9丁10.8K下切時，其中，50歲李姓男子不慎滑倒，造成多處受傷。（宜蘭縣消防局提供／吳佩蓉宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東澳秘境烏岩角無人沙灘 遊客滑倒多處受傷急送醫 訂閱影音： 中時新聞網 宜蘭縣東澳灣絕美秘境烏岩角無人沙灘今（4日）下午1時8分，一行5人住新北市至烏岩角台9丁10.8K下切時，其中，50歲李姓男子不慎滑倒，造成右手腕變形腫脹，開放性骨折、右手肘擦傷及左肩疼痛，已止血且意識清楚；宜蘭縣消防局獲報後派人車前往搶救，將李男傷口處理包紮後，送往聖母醫院就醫。 消防獲報後即派遣第二大隊、蘇澳、南方澳分隊人車前往搶救；經粉鳥林港搭乘漁船抵達無人沙灘，接觸李男確認傷勢，經傷口處理包紮後，將李護送至粉鳥林漁港，下午3時16分由南方澳91送往聖母醫院救治。 #烏岩角 #無人 #沙灘 #南方澳 #宜蘭 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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