東澳秘境烏岩角無人沙灘 遊客滑倒多處受傷急送醫

宜蘭縣東澳灣絕美秘境烏岩角無人沙灘今（4日）下午1時8分，一行5人住新北市至烏岩角台9丁10.8K下切時，其中，50歲李姓男子不慎滑倒，造成右手腕變形腫脹，開放性骨折、右手肘擦傷及左肩疼痛，已止血且意識清楚；宜蘭縣消防局獲報後派人車前往搶救，將李男傷口處理包紮後，送往聖母醫院就醫。

消防獲報後即派遣第二大隊、蘇澳、南方澳分隊人車前往搶救；經粉鳥林港搭乘漁船抵達無人沙灘，接觸李男確認傷勢，經傷口處理包紮後，將李護送至粉鳥林漁港，下午3時16分由南方澳91送往聖母醫院救治。