民進黨主席賴清德參與「嘉義市信賴台灣之友會」成立大會，喊出要贏10萬票。新北市長侯友宜4日出席中華民國嘉義同鄉會總會「團結挺侯大會」，他嗆，賴清德真的是隨便講，膨風水雞刣無肉，子彈都不怕，沒在怕臭蛋。

侯友宜炮轟，賴清德說要在嘉義贏10萬票，真的是隨便講，嘉義人疼惜自己人，嘉義人會團結一起面對，他在這麼多次選舉過程，在北部打拚時，都是嘉義鄉親相挺，他才能夠走到今日，所以這次很清楚，他什麼都不怕，子彈來了也不怕，哪有在怕臭蛋，膨風水雞刣無肉，相信一定會贏。

他指出，他是嘉義人，出生就是這個土地長大，沒有分你我，大家都是台灣人，中華民國是國家，台灣是這塊土地的家，要同心同力，台灣隊長最重要的意義就是要顧中華民國的力量，讓後代可以平安發展，腳步繼續向前走，不要像上一代面對戰爭，讓台灣受到很嚴重的傷害，上一代付出的代價不能讓下一代重複，站出來就是顧台灣、顧中華民國的安全。