為避免外地遊客湧入基隆市區造成市區交通壅塞，基隆市政府自3日起，每周六的中午到晚間8時實施西三碼頭停車費率優惠方案。實施首日，西三碼頭停車場的使用率大幅提升，分流政策初見成效。

市府交通處表示，因應疫情解封以來市區觀光旅次逐漸增加，觀光人、車潮假日湧入基隆市區現象已恢復至疫情之前，市府特別與基隆港務分公司協調調整西三碼頭停車場提供優惠費率方案，六月份第一周起實施周六停車費率調降，從中午12時至晚上8時費率自每小時40元調降為10元，吸引外來觀光客前往使用停車位，降低廟口周邊龐大的停車與車流壓力。

交通處表示，3日下午西三碼頭停車場的車輛停放的數量便持續增加，有效紓緩了東岸停車場及市區幾個大型停車場的壓力。一般來說，外地遊客來到基隆，停車首選是靠近市區的博愛、東岸及信二停車場。交通處除針對西三碼頭停車場祭出停車費率優惠方案外，也透過停車場滿場時，由義交人員導引往西三碼頭停車場及六合停車場方式，減少市區壅塞情形。

交通號誌調整部分，交通處也觀察到公車循環站周邊，常有車流衝突導致無法紓解駛離停車場之車潮，因此針對號誌時制部分進行改良調整，轉設路口專用獨立時相，有效區隔東岸停車場離場車流，將持續觀察滾動改善周邊人潮與車流的疏導效益。

交通處表示，市府目前正持續與海軍溝通，商借原威海營區的空地，提供民眾連續假日期間停車使用，市府也透過跨局處整合，啟動「好通行＋夠停車」行動計畫，持續滾動式修正連續假期交通維持及增加停車空間措施，以期改善基隆市區假日車潮壅塞等問題。