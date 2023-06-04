東吳大學今天舉行畢業典禮，學士班、碩士班及博士班共有4342人畢業。不過從2020年開始，大陸暫停陸生來台就讀的禁令尚未解除，東吳大學今年一共有20位陸生畢業，之後學士班的陸生人數僅剩10人左右。

經過3年疫情後，東吳大學今年恢復實體畢典，從早上到下午一連舉辦三場，吸引上千名學生和家長出席，大禮堂座無虛席，不少同學都表示，能參加實體畢典相當開心，東吳大學法律系畢業生溫冠羽則說，比起去年的線上畢典，今年的實體舉行更有畢業的感覺！

東吳大學今天舉行畢業典禮，驚見霸王龍和無臉男，超有哏親友團成超人氣打卡景點。（東吳大學提供／林志成台北傳真）

東吳畢典還出現了超特別的親友團—橘色霸王龍和宮崎駿電影裏頭的無臉男，頂著30度的高溫，兩位畢業生友人身穿人偶裝現身，雖然汗如雨下，但表示為了給畢業生一個難忘的驚喜，一切付出都很值得！

不過從2020年起大陸暫停陸生來台至今，東吳大學今年一共有20位陸生畢業，之後學士班的陸生人數僅剩10人左右。大陸畢業生叢弋博表示，後續陸生無法到台灣念書真的非常可惜！

另一名大陸畢業生孫晉，同樣對於陸生無法來台就讀表達可惜，她說陸生到台灣念書，等於搭起兩岸之間的橋樑，讓雙方更了解彼此的文化，至於美食外交，她首推鹽酥雞，身為東北人的她，過去從沒吃過這麼好吃的炸雞，台灣鹽酥雞的美味令她印象深刻。

今年東吳預計有3563名學士、764位碩士、15位博士完成學業，東吳一向以文法商著名，其實東吳物理系的畢業生也是相當搶手，大學畢業就可以直接加入全球最大的半導體封裝測試公司日月光半導體以及全球第一大的LED磊晶製造廠晶元光電，大學畢業年薪即達到70萬元。

東吳大學校長潘維大致詞時表示，現在學生所學的專業，可能三年五年，甚至一兩個月就需要重新檢討，或是再學習新的知識，他送給畢業生四大學習法則—終身學習、跨領域學習、跨境學習、跨文化學習。