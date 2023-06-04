今天（4日）上午的新加坡香格里拉會議上，中國國防部長李尚福面對「中國軍機、軍艦攔截美國軍機，驅逐美軍軍艦」的問題時公開反嗆，「為什麼（相關事件）都是發生在中國領空和領海附近，而不是發生在其他國家的領空和領海？這是因為中國軍機軍艦從不在別國進行『航行霸權』！」李尚福呼籲各國管好自己的軍艦軍機，並且強調，「朋友來了有好酒，豺狼來了有獵槍」。

據觀察者網報導，李尚福今天上午在「香會」上面對所謂「中國軍機、軍艦攔截美國軍機，驅逐美軍軍艦」的問題，首先解釋說，中國和很多相關國家都制定了海空相遇的規則，以避免軍機軍艦在相遇的時候發生一些不必要的危險。

他隨後提出反問：「但是我要反問一下的是，剛才大家提到的這些問題，為什麼都是發生在中國領空和領海附近，而不是發生在其他國家的領空和領海附近？」

「那就是（因為），我們中國的軍機和軍艦從來都不會到其他國家的領空和領海附近，去做所謂的『航行霸權』！」李尚福質問道，「不要到別的國家和領空附近轉悠，跟你的利益有什麼直接的關係呢？」

李尚福直言，「用我們的話來說，就是管好你自己的人，管好你自己的軍艦，管好你自己的飛機。」

「中國有一首廣為傳唱的歌曲，歌詞寫道：朋友來了有好酒，豺狼來了有獵槍。」李尚福今天（4日）稍早時在香會的發言中也強調，中國堅持走和平發展道路，但絕不會放棄維護自身正當權益，更不會犧牲國家的核心利益。

他強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，台灣問題是中國內政；如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊不會有絲毫遲疑，不畏懼任何對手，不管付出多大代價，都將堅決維護國家主權和領土完整。

此前，美國海軍第七艦隊當地時間3日公布，美國「鐘雲」號驅逐艦與加拿大「蒙特利爾」號護衛艦當日穿越台灣海峽。當時正在加軍艦上的加拿大環球新聞網記者麥肯齊·格雷同日報導稱，他在艦橋翼上目睹中國軍艦改變航線，以「相當快的速度」從「鐘雲」號前橫切過去。「蒙特利爾」號艦長蒙特福德指稱兩艦最近時距離不到150碼（約137.16米），並借此指責中方做法「不專業」。

這段「中國軍艦險些與美軍艦相撞」的視頻也很快被美國全國廣播公司（NBC）等媒體轉載，美軍印太司令部當地時間3日晚些時候也再度發佈聲明，聲稱中國海軍052D型導彈驅逐艦從左舷方位追上「鐘雲」號並從其前方150碼（約137米）處駛過，在其所在區域「做出危險動作」，而「鐘雲」號「保持航線並減速」。

中共解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校3日就美加軍艦過航台灣海峽一事指出，中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒，依法依規處置。有關國家在台海地區有意製造事端，蓄意挑起風險，惡意破壞地區和平穩定，向「台獨」勢力發出錯誤信號。戰區部隊時刻保持高度戒備，將採取一切必要措施，堅決應對一切威脅挑釁，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

報導稱，對於美方艦機在南海的活動，中方已明確表示，美方艦機對中國島礁進行抵近偵察的有關舉動極易引起誤判和引發海空意外事件，是十分危險和不負責任的。

至於所謂「國際水域」的說法，中國外交部發言人汪文斌去年6月在記者會上曾明確回應指出，根據《聯合國海洋法公約》和中國國內法，台灣海峽水域由兩岸的海岸向海峽中心線延伸，依次為中國的內水、領海、毗連區和專屬經濟區。中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權，同時也尊重其他國家在相關海域的合法權利。他表示，國際海洋法上根本沒有「國際水域」一說；有關國家聲稱台灣海峽是「國際水域」，意在為其操弄涉台問題、威脅中國主權安全製造藉口，中方對此堅決反對。

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