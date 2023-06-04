Walkoff Wild pitch off the Ump for the White Sox



What an ending @StoolBaseball pic.twitter.com/W1vgMPuKQk — Barstool Sports (@barstoolsports) June 3, 2023

The Tigers-White Sox game featured a combined 3 runs, all the result of a wild pitch.



Per @EliasSports, this was the first MLB game in the live-ball era (since 1920) in which at least 3 runs were scored, and all were either on a wild pitch or passed ball. pic.twitter.com/hdfK9B6xsd — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 3, 2023

白襪今（4）主場交手老虎，兩隊加起來只攻下3分，形成不折不扣的投手大戰，老虎投手在10局下滿壘時發生暴投，該球直擊主審面罩後滾向一壘界外區，白襪最終靠著這記再見暴投，以2比1取得勝利。

4局下白襪打者貝寧坦迪（Andrew Benintendi）安打上壘，盜上二壘後，再靠著老虎先發投手羅倫佐（Michael Lorenzen）連2記暴投，豪不費力奔回本壘得分。老虎得分狀況也和白襪如出一轍，6上麥金斯崔（Zach McKinstry）開局三壘安打，白襪先發希斯（Dylan Cease）同樣送上暴投，老虎攻下追平分。

兩隊1比1攜手進入延長賽，10局下半白襪獲得2出局滿壘大好機會，老虎救援投手斯內羅（Jose Cisnero）與捕手在暗號溝通上似乎出現問題，一顆96英里的火球直接擊落主審面罩，球因此彈往一壘界外方向，三壘跑者見狀跑回本壘攻下再見分，主審倒地後仍相當敬業，依然看向本壘並宣判得分有效。

此戰雙方打線沒有任何的打點進帳，且更讓他們蒙羞的是，本場所跑回的分數通通都是靠著投手暴投所取得，根據《EliasSports》推特，該場比賽寫下自活球時代（1920年）以來，雙方合計至少有3分都是靠著暴投或是捕逸所獲得。