第2屆「全國社區學生棒球大賽」3日起連續兩個周末於台中市金龍、太原、上楓、春安棒球場進行中區預賽，賽事共32隊包括有社區U10、U12及U15小選手角逐晉級全國賽資格。

為打造社區孩子們專屬夢想舞台，台中市市政府與台灣世界少棒聯盟協會合作，自去年舉辦第1屆全國社區學生棒球大賽，吸引超過1500名全國社區棒球小將參加，今年賽事除了原有的U10及U12組外，增設女子組U15及U15混合組，總計超過2500人報名，6月起進行預賽，挑選出各組晉級隊伍，7月9日、15日及16日在台中國際壘球園區、金龍、東海、春安及太原棒球場進行全國賽，將產生各組冠軍。

台中市運動局局長李昱叡代表台中市市長盧秀燕到球場為參賽隊伍加油打氣，並表示，台中獲國際棒壘球總會肯定為「世界棒球之都」，擁有五級棒球完整體制，全年齡同步發展棒球運動，包括樂齡者熱愛的不老棒球、迷你棒球，以及社區、學生、身障、女子、職業棒球等多元發展，市府也優化軟、硬體設施與設備，支持台中市體育總會棒球委員會發展基層三級棒球計畫，也積極與企業合作推動社會甲組棒球，支持球隊辦理組訓參賽。

台中市運動局補充，市長盧秀燕致力推廣台中「酷城市、酷運動」，並積極推展棒球運動、培養優秀人才，任內成功舉辦亞洲棒球錦標賽、世界12強錦標賽、U23世界盃棒球錦標賽、2023世界棒球經典賽，2023年下半年也將有世界盃U18青棒錦標賽、亞洲棒球錦標賽登場，台中市棒球運動持續蓬勃發展、接軌國際，也歡迎民眾踴躍到球場為全國社區學生棒球大賽加油，或透過Get win sport及Twitch頻道收看直播。