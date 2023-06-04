近日高雄河川頻傳汙染事件，高市環保局主動稽查鳳山溪上游水汙染管制區，從5月30日到今天，累計稽查54家次，裁處5家次業者非法排放廢水，其中4家為食品業，1家為皮革業，皆依違反水汙染防治法告發，其中1家團膳食品業者更是今年二度違法，依法加重處罰。

稽查人員進廠查核油脂截留設施。（柯宗緯翻攝）

環保局指出，近日持續針對鳳山溪上游加強主動稽查，並於周六、日持續加強稽查鳳山溪上游事業，從5月30日起稽查迄今，已經抓到5家業者違法排汙，其中1家團膳業者4月26日已違規，罰3萬，這次又被抓到，直接翻倍罰6萬。

環保局昨天稽查發現大寮區1家食品業者清洗作業區產生廢水，但未妥善收集處理，循廠內截流溝排放至廠外雨水溝，汙染水體，由於鳳山溪上游屬水汙染管制區，除現場立即命停止排放廢水外，並將依水汙法第30條規定，裁處3萬至300萬元罰鍰。

現場檢測鳳山溪上游水質。（柯宗緯翻攝）

此外，環保局今天持續巡查鳳山溪富田橋、大智陸橋、博愛橋、大東橋等4處橋點，並進行水質監測，pH值介於7.23～7.36，溶氧介於4.33～5.37mg／L，水色大致呈綠色，河道水面未發現死魚，後續將巡檢河道是否有異常情形。

環保局強調，為維護鳳山溪水體品質，將持續針對周邊事業擴大稽巡查，倘查獲非法排放將依法嚴懲，也呼籲沿岸業者應妥善處理廢水切勿以身試法。