書寫西拉雅族祖先故事，作家涂妙沂帶小說《烏鬼記》到西班牙，參加文化交流活動。身為西拉雅族後裔，涂妙沂表示，西拉雅族群故事是一個重新了解台灣的起點，也是她努力的原點，能夠將祖先故事翻譯為西班牙語出版，她倍感榮幸。

凃妙沂從小習讀中國歷史，一直到大學畢業才知道自己是西拉雅族，近30年來為尋找祖先歷史費盡心思，也發現很多外國人誤解台灣人都是在1949年戰敗後才跟隨蔣介石到台灣，卻不知道還有西拉雅族在台灣居住超過5千年。凃妙沂表示，希望以小說訴說祖先故事，藉由西拉雅族母系社會的傳統，闡述台灣女性看待歷史、社會及政治的觀點。

凃妙沂是台南人，畢業於中興大學中文系，是詩人、小說家，也是譯者。曾任職出版社、《民眾日報》藝文組主編、《台灣時報》副刊編輯，參與柴山自然保育運動十多年，目前專注於自由寫作和畫畫。曾獲南瀛文學獎現代詩首獎、林榮三文學獎、台北文學獎 、打狗文學獎、葉紅女性詩獎，以及孟加拉卡塔克文學獎（2018）、厄瓜多．惠夜基國際文化推廣獎（2022），作品曾被翻譯為英語、西語、波蘭語、阿拉伯語、阿爾巴尼亞語、孟加拉語、印度語、土耳其語及馬其頓語等，並入選十多國的世界詩選。

《烏鬼記》於2020年獲得文化部的外譯補助，共收錄極短篇、短篇小說與台語小說三輯，以小說記錄詩人以其詩眼所窺望的人生及社會百態，是凃妙沂繼散文與華台語詩創作之外，另一項對歷史與土地的深沉探索，創作時間跨越女性的青年至中年歷程，是女性自覺的創作呈現。

駐西班牙代表處文化組長張祐瑄表示，考量《烏鬼記》出版時間恰逢馬德里一年一度的書展盛會，現場將有包括出版社、書店及文化機構等單位響應，並有大批文化界人士及當地讀者匯集，因此特別邀請作家凃妙沂親自訪西舉辦簽書會及辦理新書講座，增加台灣文學能見度及日後與西班牙文學界交流的機會。展會現場同步分享文化部外譯補助計畫訊息、《Books From Taiwan》網站及台灣歷年西文翻譯出版書籍等資訊。