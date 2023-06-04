83歲國調阿公從職場退休後長期照顧妻子，身心衰退，女兒返鄉陪伴，並一同參加嘉義市銀髮族健身俱樂部，做肌力、柔軟度、平衡與心肺訓練的運動，也與社會有更多連結，半年下來變得有活力，笑顏常開，市府鼓勵退休族多用全市6個銀髮健身俱樂部，保持青春活力。

國調爺爺操作動態平衡訓練機。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

國調阿公經商有成，交遊廣闊，曾創立嘉義市鞋類職業工會並擔任理事長，退休後照顧妻子10多年，少與外界接觸，逐漸失去活力，體力大不如前，女兒選擇返鄉陪伴父母，幫父親報名不老活力中心嘉西館「樂齡體適能班」。

教練特別設計適合中高齡族群的肌力、柔軟度、平衡與心肺訓練的運動內容，搭配智能運動機台，大大提升國調阿公的運動量，加上有志工團隊熱情互動，短短半年多，阿公樂在運動、結交新朋友，體能進步，找回開朗有活力的自己，女兒非常感動，也一起加入運動行列。

教練指導國調爺爺壺鈴訓練。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市政府衛生局表示，目前嘉義市有不老活力中心嘉西館、嘉創中心銀髮健身俱樂部、精忠健康有力站、導明星光西門站、國民運動中心銀髮健身俱樂部、長青園銀髮健身俱樂部等6處銀髮健身俱樂部，民眾可就近參加，開課詳情可洽詢各俱樂部。