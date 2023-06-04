苗栗縣陸戰隊退伍軍人協會去年1月，將1輛俗稱水鴨子的陸戰隊LVTP5E1兩棲登陸工兵掃雷車，捐贈苗栗縣政府，縣府將其擺設在苗栗市貓裏喵親子公園旁展示，不料4日有民眾發現，水鴨子的26支犁形掃雷器大鋼牙，竟然被拔走24支，警方目前獲報將追查竊賊。

陸戰隊LVTP5E1兩棲登陸工兵掃雷車當時捐贈的畫面。（黃國鴻提供／李京昇苗栗傳真）

水鴨子主要用途是在登陸波舟的先頭， 清除雷區、開設通道，車輛前方的「大鋼牙」可用來清除未爆的殘雷。

苗栗縣陸戰隊退伍軍人協會創會會長黃國鴻說，陸戰隊除役的水鴨子全台有6輛，只有2輛核撥到民間，這其中1輛就在苗栗縣，今天有民眾慕名而來想到場參觀，沒想到竟然發現水鴨子「被拔牙」，24支大鋼牙不翼而飛。

掃雷車慘遭拔牙。（警方提供／李京昇苗栗傳真）

黃國鴻表示，水鴨子捐給縣府後，屬於苗栗縣公共財，被拔走鋼牙是特殊材質打造，重達3、40公斤，讓他覺得離譜又訝異，希望全民幫忙找回找回鋼牙。

苗栗警分局指出，北苗派出所今天接獲報，指稱退役戰車展示品外部鋼質配件遭竊，隨即派員到場查處及採證，警方目前已全力調閱鄰近監視器，將全力追查。