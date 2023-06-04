喊「絕不寬貸」性騷遭指針對傅崐萁？ 侯友宜回應了 @ChinaTimes ​

民進黨性騷連環爆，國民黨立委傅崐萁也被媒體人指控性騷擾。新北市長侯友宜4日表示，立院國民黨團年初提案檢討性騷相關機制，但執政黨居然反對，不僅是一種專制，也讓人感到遺憾。面對性騷，一定是以高標準方式看待，決不寬貸。

侯友宜4日出席中華民國嘉義同鄉會總會「團結挺侯大會」，他指出，感念台灣在自由民主人權走過幾十年，因為大家的努力才有今天，深化自由民主，更能讓人權大步往前走，台灣實施民主已經很久，但最近卻看見一個政黨決定所有事的「專制」。

侯友宜炮轟，立院國民黨團年初提案檢討性騷相關機制，以促使機制完善，但執政黨居然反對，用表決方式讓相關機制無法檢討，因而無法保護到受害者，這是一種專制，也是讓人遺憾的一件事。

侯友宜大酸，主張民主的政黨，居然用專制對付民主，因為不能檢討性騷相關機制，造成多少受害者受到委屈，暗地裡哭泣。性別平權被專制政黨一口否定，沒有一個政黨可以用專制手段，妨害社會進步的制度，若檢討性騷相關機制，就會讓社會進步的原動力增加更快。

侯友宜喊話，民主自由的深化，絕對是所有黨派要有共識外，更重要的是在性別平等、世界潮流的人權自由民主下，大幅前進。

至於傅崐萁也被爆出性騷過往，侯友宜說，對任何政黨、任何人，都一定要以嚴格標準檢驗性騷擾，任何政黨都不可以妥協，調查屬實，絕對以高標準方式看待，決不寬貸。

媒體追問，爆出性騷擾的時間點，傅崐萁尚非國民黨籍，是否認為要採溯及既往？侯友宜回覆，不管任何黨籍，每個政黨都要採取更嚴格的標準來看待，這個標準就是要經過立即處理、展開調查，接著將調查結果清楚的告訴民眾。所有調查不斷要快、要清楚，還要用高標準檢驗自己，對於所有人一視同仁，才是性別平權最重要的方向。