美國一名怒氣沖沖的男子5月在一場婦產科醫學會議上衝上講台，直接甩了台上一名醫生巴掌，當著台下與會者的面大聲控訴「你性侵我老婆」，男子怒吼「等了7年」，妻子7年來都在受苦，引發與會者議論，男子長達2分鐘的咒罵影片至今吸引超過130萬人次觀看。

綜合巴爾的摩電視台「WMAR-TV」、《紐約郵報》（New York Post）報導，5月23日推特上出現一支135秒影片，影片拍攝於5月20日周六下午4時過後，場景在巴爾的摩的一場婦產科醫學會議上，畫面顯示一名男子怒氣沖沖地衝上講台，直接抓起一名醫生講者的衣領後對台下與會者宣告，「這渾蛋7年前性侵我太太」，語畢男子就舉起右手重重甩了醫生一巴掌，引發台下驚呼。

“You know what you did!” Husband storms stage and assaults doctor at Baltimore medical conference, accusing him of sexually assaulting his wife seven years ago. His angry tirade continues for two minutes. pic.twitter.com/H27eVsweEM — Mike Sington (@MikeSington) June 3, 2023

男子怒氣未消，持續指著醫生咆哮，「你知道你做了什麼…你7年前在紐約碰了我太太」，男子邊說邊指著站在台下的妻子，接著又甩了醫生一巴掌，「別當渾蛋。」

男子下台後邊離場邊接續罵，「我為了這一刻等了7年，7年！7年來我太太都因為你受苦」，中間他又一度衝上台，對醫生咆哮「你再笑阿」。男子的咒罵影片長達2分15秒，影片中有多處被消音，顯示他咒罵了許多髒話。

另一支28秒影片顯示，女子在場外對路人表示她當時曾通報這起騷擾事件，影片也錄到保全說「能用更好的方式處理」，原本已經離開的男子回頭，不敢置信地表示：「有更好的方式？他性侵我太太，還有更好的方式？」

Your question of "I’m sorry, when IS the right time?" is very good. pic.twitter.com/EGxb47AuqX — Tiger1469 (@Tiger111469) May 30, 2023

第一支影片至今已吸引超過130萬人次觀看。

報導指出，被男子咒罵的醫生在紐約州長島石溪大學醫學中心（Stony Brook University Medical Center）任職。

巴爾的摩警方表示，醫生表示不願對賞他巴掌的男子提告，只希望保全將他帶離場。

石溪大學醫學中心發布聲明指出，正在檢視這起事件，並且會採取必要措施因應。

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