美國一名怒氣沖沖的男子5月在一場婦產科醫學會議上衝上講台，直接甩了台上一名醫生巴掌，當著台下與會者的面大聲控訴「你性侵我老婆」，男子怒吼「等了7年」，妻子7年來都在受苦，引發與會者議論，男子長達2分鐘的咒罵影片至今吸引超過130萬人次觀看。
綜合巴爾的摩電視台「WMAR-TV」、《紐約郵報》（New York Post）報導，5月23日推特上出現一支135秒影片，影片拍攝於5月20日周六下午4時過後，場景在巴爾的摩的一場婦產科醫學會議上，畫面顯示一名男子怒氣沖沖地衝上講台，直接抓起一名醫生講者的衣領後對台下與會者宣告，「這渾蛋7年前性侵我太太」，語畢男子就舉起右手重重甩了醫生一巴掌，引發台下驚呼。
男子怒氣未消，持續指著醫生咆哮，「你知道你做了什麼…你7年前在紐約碰了我太太」，男子邊說邊指著站在台下的妻子，接著又甩了醫生一巴掌，「別當渾蛋。」
男子下台後邊離場邊接續罵，「我為了這一刻等了7年，7年！7年來我太太都因為你受苦」，中間他又一度衝上台，對醫生咆哮「你再笑阿」。男子的咒罵影片長達2分15秒，影片中有多處被消音，顯示他咒罵了許多髒話。
另一支28秒影片顯示，女子在場外對路人表示她當時曾通報這起騷擾事件，影片也錄到保全說「能用更好的方式處理」，原本已經離開的男子回頭，不敢置信地表示：「有更好的方式？他性侵我太太，還有更好的方式？」
第一支影片至今已吸引超過130萬人次觀看。
報導指出，被男子咒罵的醫生在紐約州長島石溪大學醫學中心（Stony Brook University Medical Center）任職。
巴爾的摩警方表示，醫生表示不願對賞他巴掌的男子提告，只希望保全將他帶離場。
石溪大學醫學中心發布聲明指出，正在檢視這起事件，並且會採取必要措施因應。
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