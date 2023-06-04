資深音樂人李坤城與小40歲林靖恩的「爺孫戀」在十年前曾轟動一時，上月男方不幸因大腸癌離世，享壽66歲。李坤城兒子近期則透過父親的帳號在臉書上連發數篇貼文，控訴林靖恩種種不當之舉。豈料，日前才向媒體透露「想與林靖恩休戰」的他，今(4)日再度曝光一則林靖恩喝酒後的音檔，希望林靖恩的家人能出面。

李坤城兒子在父親因大腸癌離世後，透過其父的臉書，接連發文爆料林靖恩「偽造文書」、「爭奪房產」等不當的惡行，對此據《中天新聞網》報導，林靖恩日前已對此前的相關質疑聲作出回應。然而，李卓軒雖然在事後表示「想與林靖恩休戰」的念頭，卻於今日再度交出一則錄音檔，要求林靖恩的家人出面。

據《TVBS新聞網》報導，李坤城兒子曝光一份4月30日的錄音檔，內容可聽聞林靖恩喝酒後在家中大吵大鬧，更驚動管理員報警處理。此外，李坤城兒子到場關心後，發現屋內電燈破碎、煙灰缸也掉落在地上，且林靖恩看似情緒有些激動，讓李坤城的兒子希望林靖恩的家人能出面讓她接受治療。

事實上，李坤城兒子在父親病逝後多次發聲，暗示林靖恩「惡人奪房」，並接連曬出數篇貼文控訴，一時在社群上掀起爭論，不過近期砲火漸歇，而李坤城兒子更透露未來計畫幫父親公開未曝光的作品，看似選擇低調處理林靖恩的相關事件。

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