推動居住正義，台中市府預計興建1萬戶社會住宅，盼照顧更多青年與弱勢民眾。(陳俞融提供)

推動居住正義，台中市府預計興建1萬戶社會住宅，盼照顧更多青年與弱勢民眾，但市議員陳俞融、陳雅惠認為，現有社宅內的家具、家電等設備不足，弱勢民眾採購基本家用配備至少就要花10萬元，負擔不小，建議市府成立二手家具家電媒合平台，真正落實居住正義。

台中市府住宅處表示，目前台中市興建的社宅都配有抽油煙機、電陶爐及冷氣、熱水器、燈具、床架、衣櫃等配備，與高雄市的社宅設備差不多，未來將了解其他縣市做法，進一步研議可行的方案或配套措施。

陳俞融指出，滿足生活基本需求，許多民眾入住新屋前會採購冷氣、洗衣機、熱水器及沙發、電視、冰箱、桌椅等設備，這些家具家電加起來少說要花10萬元，而入住社宅的民眾有不少都是低收入戶、特殊境遇家庭，他們要購買這些基本生活用品，對經濟會造成一定程度的負擔。

住在市區的陳姓民眾說，位於東區、北區交界處的尚武段社會住宅近日將開放申請，經他詢問相關單位，發現未來房屋僅配備少數家具家電，連床墊、電視及冰箱都沒有，恐無法滿足一般人生活使用；反觀高雄社宅提供的設施與在外租屋差不多，可讓即將入住者省去許多麻煩。

陳雅惠說，社宅保障弱勢戶居住權益，但入住前還要花筆錢買家具，確實負擔不小，若能「一卡皮箱即可入住」，可讓民眾更有感。陳俞融則說，高雄市提供家具、家電租用媒合平台，建議台中市仿效，可成立二手或租賃家具家電媒合平台，促進循環經濟且避免浪費。

市府強調，針對議員的建議將研議評估，並會參考其他縣市做法；台中市目前已完工、已編列預算及規畫中的社會住宅，總計已達7362戶，預計今年起至2026年將以1萬戶為興辦目標，未來加計中央與地方興建的社宅戶數可達1萬8000戶。