台南市經發局在小西門廣場齊集南台灣60家觀光工廠舉辦嘉年華，歡慶觀光工廠推動20年。（程炳璋攝）

台南市長黃偉哲參觀觀光工廠嘉年華活動。（程炳璋攝）

全台慶祝觀光工廠成立20年，台南市4日下午2時在新光三越小西門廣場舉辦攤位嘉年華活動，嘉義、台南與高雄共60多家觀光工廠共襄盛舉，民眾6月逛任一家觀光工廠都可參加台南市抽獎活動，各家工業者也推出搭配活動吸引旅客。

經濟部推動工廠轉型觀光工廠逢正值20周年，又逢新冠肺炎疫情解封，台南市定6月為觀光工廠月，4日在小西門廣場舉辦嘉年華市集，民眾6月份到任1間觀光工廠，拍照上傳《台南觀光工廠FB》留言區，就可參加摸彩抽獎，禮物包括智慧手表、知名飯店與餐廳餐券與觀光工廠好物。

各家觀光工廠因疫情解封，遊客明顯驟增，6月紛紛推出活動吸引遊客，其中製作旅行箱的萬國觀光工廠，今年受惠海外旅遊大爆發，民眾瘋出國，行李箱需求大增，公司訂單已排到明年，觀光工廠每天湧入6000多人參觀。

萬國觀光工廠趁觀光工廠20周年慶，18日首次嘗試在觀光工廠舉辦國際野餐日，活動單位提供野餐墊、桌子與陽傘，民眾只要空手來就能參加，100組名額2天內報名額滿。另外仍有美食與親子攤販，提供民眾同樂。

台南市「樂時盛夏」嘉年華齊集南台灣60家工廠擺攤，推廣觀光工廠旅遊。台南市長黃偉哲表示，觀光工廠不僅是賣場，也是知性處所，可以科普特定產品的生產過程。台南市政府未來社區或里民旅遊，都盡可能安排觀光工廠行程，讓大家了解南台灣許多欣欣向榮的產業。