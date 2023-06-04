112年全國社區學生棒球大賽3日在全台各地球場開打，其中U10北區預賽福林國小2場賽事狂拿27分，先以3局15比0拿下新竹活力社區，接著再以4局12比0擊退藍色閃電，小組2戰全勝晉級下周的複賽。

福林國小以校內四年級學生為主體，加上招收鄰近學校對棒球有興趣的小朋友，目前共13人，3日帶著12名球員出賽，2場比賽皆以大比數輕取對手，教練張凱傑表示，子弟兵今天打擊都有發揮出來，守備也穩定，投手方面使用車輪戰，今天合計7局無失分外，還只被敲出1 支安打，聯手繳出10K。

福林國小第四棒李洋銘在對上藍色閃電時單場雙響，首局就跑出2分砲，2局上在滿壘時再敲一支，個人進帳6分打點，笑說是生涯第一次，「很開心，對自己今天表現算滿意。」

李洋銘即將升上五年級，也已經考上福林的校隊，能鎮守三壘、游擊和投手，他笑說：「但還是最喜歡投手這個位置，因為想對決打者。」