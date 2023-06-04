知名主持人徐乃麟在演藝界駐足多年，早年以歌手身分出道，代表作是歌曲《紅鞋女孩》，後來轉往綜藝節目發展，在綜藝節目《天才衝衝衝》與搭檔曾國城一同闖出好成績，獲得金鐘獎主持人獎肯定；某電競粉絲專業表示不知為何文章封面都有徐乃麟的照片，還無法移除越來越多，徐乃麟看到後也特地回應。

粉專「遊戲大亂鬥」是推廣電競與實況影片的社群，近日發了一篇徐乃麟與麻將電玩的合作文章，文章封面是徐乃麟嚴肅緊盯的樣子，沒想到接著的幾個文章封面左上角都有徐乃麟的照片，似乎是小編操作不當，因此一直無法移掉，一連11篇都是這種情況，包括相澤南、英雄聯盟、企鵝妹、蔡阿嘎等等的相關新聞都有徐乃麟照片，使封面圖看起來相當滑稽，不少網友也在留言區反應：「乃哥從這裡開始被綁架」、「相澤南退役，乃哥表達強烈不滿」、「乃哥：關我屁事哦」、「乃哥風評被害」、「笑死，乃哥到底要不要P掉」、「乃哥大亂鬥」、「怎麼每一篇都這麼適合乃哥」、「乃哥是要卡在左上一整天是吧」。

粉專小編事後去徐乃麟粉專貼文下主動道歉，「乃哥因為發你的文結果關不掉你的頭，今天整天文章都有你，跟你告知一下，不好意思」，徐乃麟看到後幽默回應「你懂不懂敬老尊賢」，該位小編私下也有私訊通知徐乃麟「乃哥，金拍謝（真抱歉），我們用了你肖像多次，這次疏忽孩是要私訊跟你講一下」，徐乃麟則大氣表示：「ok的，免費給你們用三天」。

事件曝光後，不少網友前來朝聖紛紛留言：「不愧是老藝人，只靠一張臉就可以撐起潮流」、「三天的體驗卷」、「真的會笑死」、「乃哥心胸很寬敞」、「乃哥人太好了吧」、「誰說我們乃哥脾氣不好的」、「誰在說乃哥脾氣差試試看」。